Kredi kartlarında hiç olmayan oldu. Kullanırken dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartlarında hiç olmayan oldu. Kullanırken dikkat

Ziraat Bankası eski müdürlerinden Prof. Dr Şenol Babuşçu'dan dikkat çeken paylaşım. Babuşçu kredi kartlarıyla ilgili dört aylık verileri açıkladı. Rakamlardaki artış, bakın ne kadar oldu.

Ziraat Bankası eski Müdürlerinden Prof.Dr. Şenol Babuşçu hem bireysel kredi borçları hem de yasa takibe düşen kredi kartları borçlarıyla ilgili kara haberi duyurdu. Şenol Babuşçu'nun açıkladığı Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri korkutacak cinsten...

Babuşçu'nun duyurduğu verilere göre 2024 yılının ilk dört ayında yasal takibe düşen kredi kartı sahiplerinin sayısı geçen yıla göre yüzde 70 oranında artış gösterdi. Rakamlar Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne ait. Verilere göre geçen yıl kredi kartı takibe düşen sayısı 251 bin 985. Bu sayı 2024 yılında yüzde 70'lik bir artış göstererek 428 bin 678 bin kişiye yükseldi. Yasal takibe düşen kredi kartındaki bu artış kara tabloyu gözler önüne serdi.

BANKALAR ALACAKLARIN VARLIK ŞİRKETLERİNE SATIYOR

Bankalar bireysel kredi alacakların tahsil edemeyeceklerini anlayınca, varlık şirketlerinin yolunu tutuyor. Prof.Dr Şenol Babuşçu, bankaların varlık yönetim şirketlerine sattığı bireysel kredi borçlularının sayısını da duyurdu. Tam 2 Milyon 35 bin kişi.

Prof. Dr Şenol Babuşçu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Nisan 2024 itibariyle bankaların varlık yönetim şirketine sattığı bireysel kredilerden borcu devam edenlerin sayısı 2 milyon 35 bin kişi."

"Kredi kartlarında yasal takibe geçen kişi sayısı 2024 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı."

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