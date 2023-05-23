Akaryakıta kur farkı zammı geliyor. Bu zam araçları otoparka çektirir. Benzin zamlandı

Editör: Erhan SONGÜR

Brent petrolün varil fiyatının 76.22 dolardan işlem görmesi dünyanın birçok ülkesinde benzin ve motorine indirim olarak yansırken, Türkiye'de ise motorinden sonra benzine de zam yapıldı.

Motorinine 4 gün önce gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de bugün 77 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte benzin tekrar 20 liranın üzerine çıktı.

77 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 52 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 57 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de 20 lira 94 kuruşa yükseldi.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 34 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 40 kuruşa, Ankara'da 19 lira 76 kuruşa, İzmir'de 19 lira 85 kura depolara dolduruluyor.

Sektörün temsilcileri bankalardaki kurla serbest piyasa kuru arasında 1.5 TL fark olduğunu belirtip, akaryakıta en kısa sürede yüklü zamların geleceği bilgisini verdi.

Aracına akaryakıt almak için istasyona gelen bir araç sahibi "Bu zamlar çıtır. Esas zamlar seçimden sonra. Hele AKP kazanırsa benzin ve motorine yapılacak dev zamlar sonrası fiyat 25 TL'nin üstüne çıkar. Devamı da gelir. Araçlar otoparka çekilir" yorumunu yaptı.