Akaryakıta önce bindirdiler bugün indirdiler

Düzenleme: Murat Öztürk
Akaryakıta önce bindirdiler bugün indirdiler

Brent petrolün varil fiyatının 80.06 dolar seviyelerinde seyretmesi dünyanın bir çok ülkesinde akaryakıta indirim olarak yansıdı. Ülkemizde ise 4 gün önce motorine 12 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise motorin ve benzine indirimcik uygulandı.

Zamla yatıp zamla kalkmaya alışık olan Türkiye'de benzin ve motorine indirimcik yapıldı. İndirim haberini duyan vatandaşlar "Pazartesi bindirdiler bugün indirdiler. Haftaya salı ya da cuma günü tekrar bindirirler. Biz buna alıştık" dediler.

Brent petrolün varil fiyatının 80.06 dolardan işlem görmesi dünyanın bir çok ülkesinde yaklaşık 1 ay önce indirim olarak yansıtıldı. Türkiye'de ise benzin ve motorine indirim gelmemiş gibi aynı fiyattan satılmaya devam etti.

Pazartesi günü de indirim bekleyen vatandaşlar motorine yapılan 12 kuruşluk zamla şok yaşadı. Bugün ise benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

1 lira 25 kuruşluk İndirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 24 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 12 kuruşa, Ankara'da 41 lira 21 kuruşa, İzmir'de 41 lira 47 kuruşa satılmaya başlandı.

1 lira 21 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 39 lira 28 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 18 kuruşa, Ankara'da 40 lira 26 kuruşa, İzmir'de 40 lira 61 kuruşa depolara doldurulmaya başlandı.

Vatandaşlar "Bu indirimin uzun süreli süreceğini sananlar büyük yanılgı içindeler. Haftaya zam yaparlar. Çünkü hükümet bütçe açığını kapatmanın en kolay yolunu seçerek ürünlere zam yapmayı sürüdürecektir. Ürütemeyen bir ülkede aksini düşünmek de hayalcilik olur" dediler.

indirim-akaryakit.jpg

i.webp

idl-benzin-tanken-kosten.jpg

lmbn9g-x.jpg

İlgili Haberler
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok
Akaryakıt fiyatlarının tamamı güncellendi. Bu sabah benzin, mazot, LPG fiyatları
Son Haberler
Yaza formda girmenin 5 yolu Gündem
Yaza formda girmenin 5 yolu
Yatırımcılara kritik uyarı: Sakın yapmayın rekor düşüş olacak Ekonomi
Yatırımcılara kritik uyarı: Sakın yapmayın rekor düşüş olacak
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir? Sağlık
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir?
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi Gündem
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev Spor
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar