Akaryakıta önce bindirdiler bugün indirdiler

Zamla yatıp zamla kalkmaya alışık olan Türkiye'de benzin ve motorine indirimcik yapıldı. İndirim haberini duyan vatandaşlar "Pazartesi bindirdiler bugün indirdiler. Haftaya salı ya da cuma günü tekrar bindirirler. Biz buna alıştık" dediler.

Brent petrolün varil fiyatının 80.06 dolardan işlem görmesi dünyanın bir çok ülkesinde yaklaşık 1 ay önce indirim olarak yansıtıldı. Türkiye'de ise benzin ve motorine indirim gelmemiş gibi aynı fiyattan satılmaya devam etti.

Pazartesi günü de indirim bekleyen vatandaşlar motorine yapılan 12 kuruşluk zamla şok yaşadı. Bugün ise benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

1 lira 25 kuruşluk İndirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 24 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 12 kuruşa, Ankara'da 41 lira 21 kuruşa, İzmir'de 41 lira 47 kuruşa satılmaya başlandı.

1 lira 21 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 39 lira 28 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 18 kuruşa, Ankara'da 40 lira 26 kuruşa, İzmir'de 40 lira 61 kuruşa depolara doldurulmaya başlandı.

Vatandaşlar "Bu indirimin uzun süreli süreceğini sananlar büyük yanılgı içindeler. Haftaya zam yaparlar. Çünkü hükümet bütçe açığını kapatmanın en kolay yolunu seçerek ürünlere zam yapmayı sürüdürecektir. Ürütemeyen bir ülkede aksini düşünmek de hayalcilik olur" dediler.