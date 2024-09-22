Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa...

LPG’YE DE ZAM GELMİŞTİ

4 Eylül Çarşamba günü de LPG’ye zam gelmişti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ayın başında LPG’ye zam olarak yansımış ve bir gecede LPG’ye 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılmıştı.