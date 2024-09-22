Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Peki, 22 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 22 Eylül 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 41,55 TL
Motorin: 41,74 TL
LPG: 25,17 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 41,43 TL
Motorin: 41,66 TL
LPG: 24,63 TL
Ankara:
Benzin: 41,88 TL
Motorin: 42,15 TL
LPG: 25,16 TL
İzmir:
Benzin: 42,33 TL
Motorin: 42,66 TL
LPG: 24,93 TL
Bu fiyatlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte sürekli olarak güncellenmektedir.
LPG’YE DE ZAM GELMİŞTİ
4 Eylül Çarşamba günü de LPG’ye zam gelmişti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ayın başında LPG’ye zam olarak yansımış ve bir gecede LPG’ye 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılmıştı.