Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa...

Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa...
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam oldu. Salı gününden itibaren benzine zam geleceği ortaya çıktı.

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 1

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 2

Peki, 22 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 3

İşte 22 Eylül 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 41,55 TL

Motorin: 41,74 TL

LPG: 25,17 TL

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 41,43 TL

Motorin: 41,66 TL

LPG: 24,63 TL

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 6

Ankara:

Benzin: 41,88 TL

Motorin: 42,15 TL

LPG: 25,16 TL

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 7

İzmir:

Benzin: 42,33 TL

Motorin: 42,66 TL

LPG: 24,93 TL

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 8

Bu fiyatlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte sürekli olarak güncellenmektedir.

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Akaryakıta yine zam geliyor. Hazır fiyat artmadan haydi Türkiye kuyruğa... 9

LPG’YE DE ZAM GELMİŞTİ

4 Eylül Çarşamba günü de LPG’ye zam gelmişti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ayın başında LPG’ye zam olarak yansımış ve bir gecede LPG’ye 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

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