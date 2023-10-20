Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun

Bütçe açığını kapatmak için zamları seriye bağlayan hükümet bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 50 kuruş zam yapacak. Akaryakıt fiyatlarının sürekli artması sürücülerin "Yeter artık" diyerek isyan etmesine neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun

Editör: Ersoy ÖZDEM

Türk insanı zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyor. Aynı yerden aynı marka ürünü ertesi gün bile aynı fiyata alamayan vatandaş geçim derdine düştü.

Günün ilk zam haberi akaryakıttan geldi. Benzine bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 50 kuruş zam gelecek.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 33 lira 64 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 59 kuruşa, Ankara'da 34 lira 27 kuruşa, İzmir'de 34 lira 37 kuruşa satılıyor.


Son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 50 kuruş zamlanacak benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 35 lira 14 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 35 lira 09 kuruşa, Ankara'da 35 lira 77 kuruşa, İzmir'de 35 lira 87 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan nasibini almayan motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 39 lira 61 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 55 kuruşa, Ankara'da 40 lira 20 kuruşa, İzmir'de 40 lira 37 kuruşa satılıyor.

Akaryakıt zamlarından bıktıklarını ifade eden bir vatandaş "Devlet lüks yaşam için har vurup harman savururken, vatandaş ise açlıktan inim inim inliyor. Şu hurda aracın deposuna motorin doldurturken inanın ölüp ölüp diriliyor. 200 TL'lik motorin ışığı bile söndürmüyor. O da hastalık var sağlık var diyerek alıyoruz. Para etse inanın aracımı satacağım. Kaportası delik içindeki aracımı alsa alsa hurdacı alır. Buna konulan motorine yazık" dedi.

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