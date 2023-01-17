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Akaryakıta zam. Olan yine vatandaşa oldu

Doların önlenemez yükselişi akaryakıta zam olarak yansıdı. 13 Ocak Cuma günü fiyatı 80 kuruş artan benzine bugün de 67 kuruş daha zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 20.34 TL'ye, Ankara'da 20.50 TL'ye, İzmir'de de 20.55 kuruşa yükseldi. 

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:02
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Akaryakıta zam

Akaryakıta zam. Olan yine vatandaşa oldu
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bugün  benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Motorin İstanbul'da 22.11 TL'ye, Ankara'da 22.31 TL'ye İzmir'de de 22.42 TL'ye satılıyor.

Zamlara isyan eden araç sahipleri "Zamla yatıyor zamla kalkıyoruz. Bir aldığımız ürünü aynı yerden 1 hafta sonra aynı fiyata almak imkansız oldu. Benzine zam üstüne zam bindiriyorlar. Bütçedeki açığı kapatmanın en kolay yolu akaryakıt, sigara ve alkole zam yapmak. Onlar da bunu yapıyor. Yatırım yapacaklarına zamları bindiriyorlar" diyerek dert yandı. 

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Anti Yobaz
17.01.2023 07:06
Dış güçlerin yeni oyunu değilmi akmallar.Ülkenin bu durumda olmasının bir kez yada aklından bunlara oy veren ve vermeyi düşünen herkes suçlu.Allah sizi bildiği gibi yapsın.  
 
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