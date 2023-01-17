Akaryakıta zam. Olan yine vatandaşa oldu

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bugün benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Motorin İstanbul'da 22.11 TL'ye, Ankara'da 22.31 TL'ye İzmir'de de 22.42 TL'ye satılıyor.

Zamlara isyan eden araç sahipleri "Zamla yatıyor zamla kalkıyoruz. Bir aldığımız ürünü aynı yerden 1 hafta sonra aynı fiyata almak imkansız oldu. Benzine zam üstüne zam bindiriyorlar. Bütçedeki açığı kapatmanın en kolay yolu akaryakıt, sigara ve alkole zam yapmak. Onlar da bunu yapıyor. Yatırım yapacaklarına zamları bindiriyorlar" diyerek dert yandı.