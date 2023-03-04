Akaryakıta zam geldi 

Araç sürücülerini isyan ettirecek akaryakıta zam gece yarısı geldi. Motorin 91 kuruş zamlandı.
Yapılan 91 kuruşluk zam sonrası motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 52 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 58 kuruşa, Ankara'da 21 lira 95 kuruşa, İzmir'de de 22 lira 03 kuruşa yükseldi.
Zammın pas geçtiği benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 42 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 47 kuruşa, Ankara'da 20 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 80 kuruşa depolara dolduruluyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası baz alındığında benzin ile motorinin arasındaki fark 1 lira 10 kuruşa çıktı.
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