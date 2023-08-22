Motorin grubunda yapılan zammın ardından vatandaşlar yakın zamanda akaryakıt fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor.

Motorin fiyatına zam geldi ve tabelalar bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere değişti.

Habere göre mazotun litre fiyatına 1 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

Motorine 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı.

ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin fiyatı: 37,80 TL

İstanbul'da benzin fiyatı: 37,74 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 38,28 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir'de benzin fiyatı 38,38 TL