Motorin grubunda yapılan zammın ardından vatandaşlar yakın zamanda akaryakıt fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 29 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Peki, akaryakıt fiyatları ne durumda?

İşte 21 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları:

İSTANBUL BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,31 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,35 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,43 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,49 TL

ANKARA BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,75 TL

Motorin fiyatı: 20,89 TL

İZMİR BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,73 TL

Motorin fiyatı: 20,97 TL