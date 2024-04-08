Akaryakıtı ucuza almanın yolu bulundu. İlk resmi adım atıldı

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı son Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nda araç sahiplerinin bulundukları lokasyonda en ucuz akaryakıta ulaşmalarını sağlayacak 'Beyaz bayraklı istasyon' uygulamasına bir an önce geçilmesi istendi.

Rekabet Kurumu beyaz bayraklı istasyonların listelenmesi ve sürücülere bulundukları yere göre en ucuz akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını göstermesi istedi.

Hiçbir marka ve dağıtım şirketine bağlı olmadan sektörde beyaz istasyon adı verilecek tarafsız istasyon sisteminin kurulmasını öneren Rekabet Kurumu mevcut mevzuat kapsamında bu uygulamanın mümkün olmadığına dikkat çekti.

REKABETÇİ FİYATLAR ZORLANSIN

Kurum, bayilerin yalnızca dağıtıcılar ile yaptıkları anlaşmalardan oluşan bir piyasa yapısının rekabetçi yapının oluşması bakımdan yeterli olmadığını savunarak alternatif bir model olan 'beyaz bayraklı' istasyonların önünün açılmasının önemini vurguladı. Kanunda yapılacak bir değişiklikle daha rekabetçi bir fiyatlandırmaya zorlayacak yapının oluşturulabileceği belirtildi.

REKABET KURUMU EPDK'YI GÖREVE ÇAĞIRDI

Bu yönde bir düzenlemenin beklenen rekabetçi etkiyi sağlayabilmesi için "beyaz bayraklı" istasyonların arz kaynaklarına sahip olmasının önem arz ettiği belirtildi. Kurum bu doğrultuda mevzuatın bayilerin istedikleri dağıtım şirketlerinden ve rafinerilerden alım yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulması gerektiğinin düşünüldüğünün altını çizerek EPDK'yı bu yönde bir düzenleme yapmak için göreve çağırdı.

SÜRÜCÜLER MOBİL UYGULAMA İLE EN UCUZ İSTASYONA GİDECEK

Rekabet Kurumu yine EPDK tarafından hazırlanmasını önerdiği bir mobil uygulama ile de beyaz bayraklı istasyonların listelenmesi ve sürücülerin bulundukları yerlere göre en ucuz akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını görebilmelerini talep etti.

Avrupa'da markasız istasyon olarak adlandırılan beyaz bayraklı istasyonlar bir süredir uygulanıyor. Rekabet Kurumu'nun incelemesine göre komşu Yunanistan'da 6100 istasyonun 400'ü İtalya'da 21 bin 700 istasyonun 5 bini İspanya'da 11 bin 484 istasyonun yüzde 42'sinin, Fransa'da ise 11 bin istasyonun yüzde 70'i beyaz istasyon diye adlandırılan markasız istasyonlardan oluşuyor.