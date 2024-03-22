Akaryakıtta bu gece olanlar olacak. 6 günde benzin ve motorine 2 kere zam yapılmıştı

Hükümet akaryakıt fiyatlarına önce bindirdi şimdi indiriyor. Geçtiğimiz cuma günü benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam yapan hükümet bu zamlarının şokunu yaşayan vatandaşlarına 6 gün sonra ikinci kez şok yaşattı.

Bütçe açığını kapatmak için en kolay yol olan akaryakıt zammını tercih eden hükümet dün de benzinin fiyatını 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş artırmıştı.

6 günde 2 kere zamlanan benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerini isyan ettirmişti. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine 9 gün sonra yapılacak seçimi de düşünen hükümet motorinin fiyatını bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 1 kuruş indirecek.

"SEÇİM İNDİRİMİ"

Bugün motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 03 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 96 kuruşa, Ankara'da 43 lira 85 kuruşa, İzmir'de 44 lira 05 kuruşa satılıyor.

1 lira 01 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 02 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 95 kuruşa, Ankara'da 42 lira 84 kuruşa, İzmir'de 43 lira 04 kuruşa depolara doldurulacak.

Hükümetin kendileriyle kedi fare oyunu oynadığını söyleyen bir vatandaş "6 günde 2 kere bindirim yap. Sonra seçim aklına gelsin 1 liralık da indirim uygula. Ben artık akıllandım. Seçimden sonra motorinin de benzinin de 50 TL sınırına dayanacağını adım gibi biliyorum. Bu indirim seçim indirimi benim gözümü boyayamazlar" dedi.