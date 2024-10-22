Akaryakıtta bu gece olanlar oldu. Tabelalar değişti

Düzenleme: Erhan Songür
Akaryakıtta bu gece olanlar oldu. Tabelalar değişti

Geçtiğimiz hafta motorine 76 kuruş, benzine 1 lira 59 kuruşluk zammın ardından bu gece yarası saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 87 kuruş, motorine 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece saatler 00.01'i gösterdiğinde indirim yapıldı. Benzinin litresi 1 lira 87 kuruş, motorin ise 1 lira 65 kuruş ucuzladı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 42 lira 86 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 74 kuruşa, Ankara'da 43 lira 26 kuruşa, İzmir'de 43 lira 71 kuruşa satılmaya başlandı.

Motorinin litresi ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 41 lira 91 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 84 kuruşa, Ankara'da 42 lira 44 kuruşa, İzmir'de 42 lira 94 kuruşa depolara doldurulacak..

Yapılacak indirimin ağızlarına bal çalmak olduğunu söyleyen bir vatandaş "Bu sabah 200 TL'lik benzin almaya geldim. Kırmızı ışığı söndürmek için. Akaryakıtın en ucuzu 42 lira olmuş. Seri zamlarla buraya kadar çıkardılar. Şimdi indirim yaptık diye böbürlenirler. Ay sonu gelmeden akaryakıt 2 kere daha zamlanır" dedi.

Akaryakıtta bu gece yarısı olanlar olacak. Tabelalar değişecekAkaryakıtta bu gece yarısı olanlar olacak. Tabelalar değişecek

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