Akaryakıtta bu gece yarısı olanlar olacak. Tabelalar değişecek

Brent petrolün varil fiyatının düşmeye devam etmesi üzerine son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzinin litresinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 44 lira 69 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 57 kuruşa, Ankara'da 45 lira 09 kuruşa, İzmir'de 45 lira 54 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 54 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 47 kuruşa, Ankara'da 44 lira 07 kuruşa, İzmir'de 44 lira 57 kuruşa depolara dolduruluyor.

Yapılacak indirimin şaka gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar "Önce bindirdiler şimdi indirdiler. Bu indirim göz boyamaktan başka şey değil. Her şey o kadar pahalında ki artık aracımıza koyacak yakıt parası bulamıyoruz. Benim depomda çeyrek yakıt var. Onu da hastalıkta hastaneye gitmek için kullanacağım. Bir depoyu doldurmak 2 bin TL'yi geçiyor" diye konuştu.