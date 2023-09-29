Akaryakıtta dev zam kapıya dayandı. Bu zam araçları otoparka çektirir

Brent petrolün fiyatının 93 doları geçmesi bütçe açığını kapatmak için A'dan Z'ye her ürüne zam yapan hükümetin iştahını kabarttı. Sektör kaynakları benzin ve motorine araçları otoparka çektirecek zam gelebileceğini ileri sürdü.

Akaryakıtta dev zam kapıya dayandı. Bu zam araçları otoparka çektirir

Editör: Özlem KIRAL

Brent petrolün fiyatı dün akşam 93,82 dolardan bugün 93.25 dolara düştü. Brent petrolün 93 doların üstünde seyretmesi bütçe açığını kapatmak isteyen hükümetin özellikle alkollü içecekler, tütün ürünleri ve akaryakıta zam üstüne zam yapmasına neden oluyor.

Seçimlerden önce benzinin fiyatı 19,81 TL, motorin fiyatı 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL, motorin 22,06 TL'den satılıyordu.

Bugün benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 66 kuruş, Anadolu Yakası'nda 36 lira 61 kuruş, Ankara'da 37 lira 25 kuruşa, İzmir'de 37 lira 37 kuruşa satılıyor.

Motorin ise Avrupa Yakası'nda 40 lira 12 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 06 kuruşa, Ankara'da 40 lira 67 kuruşa, İzmir'de 40 lira 86 kuruşa depolara dolduruluyor.

MOTORİN SATIŞI DÜŞTÜ

Türkiye de geçtiğimiz gün akaryakıt fiyatlarına 1.94 liralık indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatların ani yükselmesi nedeniyle tekrardan zam gelme olasılığının çok yüksek olduğunu belirttiler. Akaryakıtta zam gelmesi ilerleyen günler kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.

İsmini vermek istemeyen bir sektör temsilcisi "Zammın gelmesi kesin. Ama toptan değil taksit taksit yaparlar. Motorin 45 TL sınırına dayanır. Benzin de 44 liraya kadar yükselir. Bu zam araçları otoparka çektirir" yorumunu yaptı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, Ağustos ayında benzin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,05 artarak 490 bin 868 metreküpe ulaştı. Ancak aynı dönemde motorin satışları yüzde 5,36 düşüşle 2 milyon 801 bin 733 metreküpe geriledi.

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