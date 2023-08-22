Akaryakıtta indirim kısa sürdü: Motorine dev zam geldi

Akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam yapıldı.

Akaryakıtta indirim kısa sürdü: Motorine dev zam geldi

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, İstanbul'da ortalama 36,80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37,80 lira oldu.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,80 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.

Motorine 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı.

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