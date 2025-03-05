Akaryakıtta kimsenin tahmin etmediği Cuma günü yaşanacak. Herkesin ağzı açık kalacak

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.19'da 70.90 dolardan işlem görüyor. Düşüş sürerken, dünyanın bir çok ülkesinde motorin ve benzin fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Türkiye'de ise dün motorine 7 kuruş zam yapan hükümet, benzine ise 1 lira 4 kuruş indirim yaptı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre son dakika değişikliği olmazsa perşembe günü gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 30 kuruş indirim yapılacak. İndirim motorine uygulanmayacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 24 kuruşa, Ankara'da 45 lira 94 kuruşa, İzmir 46 lira 31 kuruşa satılıyor.

1 lira 30 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 09 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 94 kuruşa, Ankara'da 44 lira 64 kuruşa, İzmir 45 lira 01 kuruşa satılacak.

Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46.65 lira, Anadolu Yakası'nda 46 lira 54 kuruşa, Ankara'da 47 lira 36 kuruşa, İzmir'de 47 lira 73 kuruşa satılıyor.

Motorin ile benzin arasında 2 lira 50 kuruştan fazla fark olacağını belirten bir vatandaş "Siz bunu yazınca Salı günü de motorine indirim gelir. İndirim yapılmazsa benzine zam yaparlar. Şamar oğlanı gibi olduk. 20 liralık makarnaya tenezzül edenler sayesinde inek gibi sağlıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Bir indirim bir bindirim sürüyor. Beni anlamadığım dün benzine indirim yapanlar motorine niye zam yaptı. Bunlar petrolden elde ediliyor. Biri düşerse öbürünün de düşmesi lazım. Ama kimse sorgulamıyor" diye konuştu.