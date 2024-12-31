Akaryakıtta ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı

ÖTV artış oranının yüzde 6 ile sınırlandırılması ile devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncellenmekteydi.

Kararla birlikte akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı.

ŞİMŞEK: FİYATLARA YÜZDE 1 ETKİSİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının fiyatlara yalnızca yüzde 1 civarında bir etkisi olacağını açıkladı. Bakan, hükümetin para ve maliye politikalarını eşgüdüm içinde yürüttüğünü belirterek, vergi artışının sınırlanmasının para politikasına güçlü bir destek sağladığını ve bunun dezenflasyon sürecine olumlu katkı yapacağını ifade etti. Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararı ile çiftçiler, nakliyeciler, sanayiciler ve hane halkı için kullanılan akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV artışının sınırlandırıldığını vurguladı.

12 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

ÖTV artışlarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, temmuz-kasım dönemi için Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olarak gerçekleştiğini ve bu oranın üzerine bir artış yapılacağını belirtti. Ancak alınan karar ile, 5 aylık gerçekleşmelerin daha düşük oranda bir artışa sebep olacağını açıkladı. Şimşek, yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların alım gücünü korumayı, sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu düzenleme sayesinde yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçildiğini de sözlerine ekledi.