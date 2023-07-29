Akaryakıtta salı günü neler olacak neler. AKP'li vatandaş bile isyan etti

14 Mayıs seçimleri öncesi litre fiyatı 18 lira 58 kuruş motorine pazartesi gece yarısından sonra 1 lira 07 kuruş daha zam geliyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 36 lira 41 kuruşa yükselecek. Zamlara AKP'li dayı da isyan etti.

Akaryakıtta salı günü neler olacak neler. AKP'li vatandaş bile isyan etti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Seçimlerin bitmesiyle A'dan Z'ye tüm ürünlere zam üstüne zam yapan hükümet halkını zamla yatıp zamla kalkar hale getirdi.

Özellikle akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere uyguladığı zammı seriye bağladı. Bütçe açığını kapatabilmek için hükümetin zam üstüne zam yapması her ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bugün itibariyle motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 35 lira 34 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 35 lira 28 kuruşa, Ankara'da 35 lira 82 kuruşa, İzmir'de 36 lira 01 kuruşa depolara doldurulmaya başlandı.

"BU ZAMLARI KILIÇDAROĞLU YAPSA VİCDANSIZ DERLERDİ"

Salı günü gelecek zam sonrası motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 35 kuruşa, Ankara'da 36 lira 89 kuruşa, İzmir'de 37 lira 08 kuruşa depolara doldurulmaya başlanacak.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 01 kuruşa, Ankara'da 36 lira 53 kuruşa, İzmir'de 36 lira 64 kuruşa depolara dolduruluyor.

AKP'ye bu sene yapılan seçimlerde de zam verdiğini söyleyen kasketli bir dayı "Erdoğan zamları yağmur gibi yağdırıyor ne benim, ne de benim gibi ona oy verenlerin gıkı çıkmıyor. Kılıçdaroğlu seçimi kazansa ve bu zamları o yapmış olsa vicdansız da derlerdi dinsiz de. Şu an hurda arabama motorin aldım. Kullanmak için değil. Hastalık olursa hastaneye götürecek kadar depoda bulunsun diye evlat. Kefen parasının bir kısmını motine yatırdım anlayacağın" diye konuştu.

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