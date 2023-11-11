Akaryakıtta salı günü neler olacak neler. Geliyor gelmekte olan

Akaryakıta bir indirim bir indirim devam ediyor. İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında benzinin litresi 34 lira 54 kuruşa, motorin ise 38 lira 06 kuruşa satılıyordu. Arada 3 lira 52 kuruş fark bulunması sürücülerin tepkisine neden olmuştu.

20 Ekim'de, 93 dolar düzeyinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı bugün itibariyle 81,70 dolara kadar gerilemesi motorine indirim olarak yansıyacak.

Sektör kaynakları son dakika değişikliği olmazsa pazartesi gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 64 kuruş inidirim geleceğini açıkladı.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 38 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 38 liraya, Ankara'da 38 lira 64 kuruşa, İzmir'de 38 lira 83 kuruşa satılıyor.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Motorine 1 lira 64 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 42 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 36 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir'de 37 lira 19 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 54 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 34 lira 49 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 29 kuruşa satılıyor.

Seçimlerden önce litresi 19 lira 81 kuruştan satılan benzin 34 lira 54 kuruşa, 18 lira 59 kuruşa satılan motorin 38 lira 6 kuruşa satılıyordu.

İndirimi gerçekçi bulmayan vatandaşlar "Salı günü 1 lira 64 kuruş indirim yaparlar, cuma günü de 1 lira 95 kuruş bindirim uygularlar. Sonuç fiyatı yine yükselir. Seçimde 'hayat daha ucuzlayacak. Enflasyon düşecek' diyenler şimdi susuyor. Seçimde 18 lira olan motorinin litresi bugün 38 küsüre satılıyor. Ne oldu savaşa girdik de bizim haberimiz mi yok" yorumunu yaptılar.