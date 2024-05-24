Akaryakıttan bir iyi bir kötü haber

Brent petroldeki düşüş, akaryakıt pompalarına yansıyacak mı sorusuna yanıt geldi. Benzine bu geceden itibaren indirim geleceği belirtiliyor. Pompalarda benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş düşeceği kaydediliyor. Ancak benzindeki sevindirici haber motorinde yok. Enerji dünyasından gelen haberlere göre brent petroldeki düşüşe rağmen motorine indirim uygulanmayacağı ifade ediliyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.74 TL

Motorin: 40.23 TL

LPG: 20.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.66 TL

Motorin: 40.17 TL

LPG: 20.43 TL

Ankara:

Benzin: 43.64 TL

Motorin: 41.16 TL

LPG: 20.87 TL

İzmir:

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.44 TL

LPG: 20.51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Türkiye'deki gümrüksüz rafineri fiyatına önce ÖTV ekleniyor. Ardından da EPDK payı alındıktan sonra rafineri çıkış fiyatı belli oluyor. Ama iş bununla da bitmiyor. Bir de bu işin KDV'si var. fiyat ortaya çıkıyor. Ama bundan sonra