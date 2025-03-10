Akbabaları görüntüleyen kişinin mutluluğu kamerada

Erzurum Oltu ilçesinde bir mobilya mağazasında çalışan Kurban Çaylak, Şenkaya ilçesine mobilya götürürken Paşalı Mahallesi'nde karşılaştığı ve bir leş üzerinde toplanan akbaba sürüsünü cep telefonu ile görüntüledi.

Çaylak, bu sıra dışı anı paylaşırken, "Bu görüntüleri sadece belgesellerde görüyorduk. Bu kadar akbabayı bir arada görmek gerçekten heyecan vericiydi. Gördüğüme çok mutlu oldum" dedi.

​​​​​​​

Oltu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Paşalı Mahallesi'nde karşılaşılan bu görüntü, bölgedeki hayvan varlığını ve doğal yaşamı gözler önüne serdi.

​​​​​​​

Çaylak'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

​​​​​​​

Kurban Çaylak'ın bu karşılaşması, hem Oltu hem de çevresindeki doğal yaşam açısından önemli bir anı olarak hafızalarda yer etti.