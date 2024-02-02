Akbank 4. çeyrek bilançosunu açıkladı

Akbank’ın 2023 yılı finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, 2023 küresel ekonomide enflasyonun ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının gündem olduğu bir yıl olduğunu söyleyerek, TCMB’de benzer bir parasal sıkılaştırma dönemine girilirken başta ülke risk primi olmak üzere pek çok alanda önemli iyileşmeler yaşandığını söyledi.

Ayrıca Gür, Türk bankacılık sektörünün 2023’te güçlü yapısını koruduğunu belirterek, Akbank da 2023 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

“2023 yılında ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam ettik“

Gür, 2023 yılında 2,3 milyon net aktif müşteri kazanımıyla kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı sürdürdüklerini belirterek tabana yaygın mevduat ve bireysel kredilerdeki güçlü pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktada tutmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gür açıklamasında, 2023 yılında ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 201 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirterek, toplam mevduatımız 1 trilyon 293 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 905 milyar TL’ye ulaştıklarını söyledi.

Yüzde 21 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Gür, bankalarının bu yıl 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kâr elde ettiklerini söyledi