Akbank Genel Müdürü açıkladı. Akbank'tan dev kar

Kaynak: AA
Akbank Genel Müdürü açıkladı. Akbank'tan dev kar
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür yaptığı açıklamada, "Bankamız 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti." ifadelerini kullandı.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür yaptığı açıklamada, Akbank’ın 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.

Gür, 2023 küresel ekonomisinde enflasyonun ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının gündem olduğu bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye'de benzer bir parasal sıkılaştırma dönemine girilirken başta ülke risk primi olmak üzere pek çok alanda önemli iyileşmeler yaşandığını söyleyen Gür, Türk bankacılığının 2023 yılında da güçlü yapısını koruduğunu, Akbank’ın da 2023 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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“BANKAMIZ 66 MİLYAR 496 MİLYON TL KONSOLİDE NET KAR ELDE ETTİ"

Akbank Genel Müdürü Gür, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"2023 yılında 2,3 milyon net aktif müşteri kazanımıyla kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı sürdürdük. Tabana yaygın mevduat ve bireysel kredilerdeki güçlü pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik. 2023 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 962 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 201 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 293 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 905 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 21 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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