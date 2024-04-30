Akbank'ın net karı ortaya çıktı. İlk çeyrek raporları açıklandı

Banka tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, geçen yılın ikinci yarısında başlayan parasal sıkılaştırma sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü vurguladı.

Türk bankacılık sektörünün bu süreçte de güçlü yapısını koruduğunu ifade eden Gür, diğer taraftan, iyileşen ülke risk primi bankacılık sektörünün dış kaynağa ulaşımını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Gür, açıklamasının devamında, “Nitekim Akbank da Türkiye'nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını rekor talep ile gerçekleştirdi" diye konuştu.

2024'ün ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar lirasının nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar lira seviyesine yükselttiklerini hatırlatan Gür, toplam mevduatlarının 1 trilyon 374 milyar liraya, aktiflerinin ise 2 trilyon 72 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Yüzde 19,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olduklarını belirten Gür, Akbank’ın yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kar elde ettiğini ifade etti.