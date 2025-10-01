Akbank’ta üst düzey değişim: Emre Çift ve Şebnem Dağ Güven’e yeni görev!

Akbank’ta üst düzey atamalar gerçekleşti. Emre Çift, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Şebnem Dağ Güven ise Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, atamalar kapsamında Emre Çift, 1 Ekim'de yeni görevine başladı. Şebnem Dağ Güven ise 5 Kasım'da görevine başlayacak.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Çift, yüksek lisans programını da Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine 2009'da başlayan Çift, 2012'den itibaren Akbank'ta strateji, dijital ve bireysel bankacılık alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerini üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Şebnem Dağ Güven de Boston College'da yüksek lisans programını tamamlamasının ardından, 2010-2012'de Akbank bünyesinde strateji, inovasyon ve ödeme sistemleri alanlarında üst düzey görevlerde bulundu. Güven, daha sonra İyzico şirketinde Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı.

