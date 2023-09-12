Akbelen’de halkın nöbet alanını karakol yaptılar. Güler misin ağlar mısın

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanları’nda köylünün ağaç katliamına direnişi sürerken halkın nöbet alanına karakol yapılması tepki topladı.

Akbelen’de halkın nöbet alanını karakol yaptılar. Güler misin ağlar mısın

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı devam ederken halkın direnişi de devam ediyor.

Bugün ekipler kalan son ağaçların da kesilmesi için bölgeye gitti ve direnenlerin eşyaları toplandı. Ormanda yukarıya çıkış yapılamadığı, polisin ve jandarmanın bölgede barikat kurduğu belirtildi.

HALKIN NÖBET ALANINI KARAKOL YAPTILAR

Öte yandan son gelen bilgilere göre, köylünün ve direnenlerin nöbet alanına konteynerden karakol yapıldı.

Çevredekiler duruma tepki gösterdi.

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AKBELEN’DE NE OLMUŞTU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

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Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına birçok kez çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölgede sık sık ağaç kesimine yeniden başlandığı duyuruldu.

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