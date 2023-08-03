Akbelen’de kesilen ağaçların toplanmasını köylüler çaresizce izledi

Köylüler, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı'ndaki kesilen ağaçların toplanmasını çaresizce izlemek zorunda bırakıldı.

Muğla'da, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların dokuz gündür kesildiği Akbelen'de, bugün; kesilen ağaçlar taşınabilecek boyutlara getirmek amacıyla budandı, tomruklar kamyonlara yüklendi ve kesilen ağaçlar toplandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik alanının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreciler ve İkizköylülerin nöbeti devam ediyor.

Muğla İkizköy’de Akbelen ormanında Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki olan YK Enerji’nin elektrik üretimi ihtiyacı için maden sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı Pazartesi gününden bu yana protestolar arttı ancak sonuç alınamadı.

Linyit kömürü kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) özelleştirme ihalesi sonucunda 23 Aralık 2014’de 2.6 milyar dolar bedelle IC İçtaş ve Limak Enerji firmaları tarafından devir alındı. Aralarında 15 km mesafe bulunan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 1,050 MW kurulu gücü bulunuyor.

65 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, Muğla Valiliği’nin Akbelen Ormanı’na 130 bin ağaç dikileceği açıklamasına ilişkin “Sizin elinizde hazır karbon yutakları görevi gören 60-70-80-90 yaşındaki ağaçlar varken bunun yerine ‘Ben kestiğim miktar kadar dikeceğim’ demek kusura bakmayın aklımızla alay etmektir. Paris İklim Sözleşmesi’nde vermiş olduğumuz sözü de yerine getirmemektir. İki katı dediğine göre 65 bin adet ağacın kesildiği anlaşılmaktadır” dedi.

VALİLİK DUYURDU: KESİM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Muğla Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür ocağını genişletmek amacıyla yapılan ağaç kesiminin tamamlandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

İlimiz Milas ilçesinde bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış ruhsat; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir.

Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

“VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ”

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz.