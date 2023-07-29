Akbelen'de nöbet alanı abluka altında. Polisten TOMA'lı müdahale

Muğla Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı açmak için başlatılan ağaç kesimi, nöbet alanına kadar dayandı. Sabah 5.30'da başlayan kesim öncesinde jandarma ve polis çadırların bulunduğu nöbet alanının etrafını sardı. Alana giriş ve çıkışa izin verilmezken, diğer illerden desteğe gelenlere TOMA ile saldırıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, Abluka altına alınan alana girmek isteyen bölge halkının avukatlarından İsmail Hakkı Atal ve Leyla Bilgen'in de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Kesime engel olmak isteyenlere de jandarma, tazyikli su ve biber gazı ile saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişi kafa travması, bir kişi de baygınlık geçirdi.

Öte yandan Milas ilçesinin çıkışında bulunan Beçin Mahallesi'nden itibaren yol kapatıldı.

IŞIK: YÜRÜYEREK GELİN

İkizköy Çevre Komitesi'nden Nejla Işık, "Sabah bütün kesim ekipleri kesime başladı. Alandaki arkadaşlara ulaşamıyoruz. Buraya gelmeye çalışan yüzlerce insan vardı. Çamköy'de yollar kesilmiş. Burada Akbelen ormanını yok ediyorlar, gözlerimizin içine baka baka ağaçları katlediyorlar. Yürüyerek gelin" dedi.

Alan dışında bekleyişini sürdüren köylüler ve çevreciler, Milas Ören karayolunu kapattı. Köylüler, "Biz suç işlemiyoruz, doğamızı yaşam hakkımızı savunuyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.