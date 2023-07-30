Akbelen’de ormanları katleden şirket dolara endeksli teşvik alıyormuş

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen'de bir haftadır ağaç katliamını sürdüren YK Enerji'nin üretime hazır tutulan elektrik kapasiteleri için aldığı teşvik miktarı ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İÇTAŞ-LİMAK ortaklığında olan YK Enerji’ye 1 milyar 14 milyon 331 bin 32 TL teşvik verildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin verilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK’a ödediği teşvik tutarını tespit ettik. 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!”

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.