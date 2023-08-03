Akbelen'in katledilmiş hali. Gökyüzünden çekildi

Editör: Turgay Beşyıldız

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı'ndaki yıkım gökyüzünden görüntülendi.

Alanın dümdüz olduğu, kuraklık bir alana dönüştüğü görüldü.

Görüntüler herkesin içini acıtırken görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Buna sebep olanlar da böyle kurusun." diyerek tepki gösterdi.

Dün Yeniçağ gazetesi yazarı Sedat Kaya bölgeden gelişmeleri aktarmıştı. Kaya’nın çektiği yeni videoda ağaçların köklerinin çıkarıldığı ve bölgenin ağaçlardan temizlenmeye çalışıldığı görülmüştü.

Yine bir başka görüntü de Akbelen’de yaşanan çevre katliamının korkunç boyutu ortaya çıkıyor.

Ormanın anayola bakan kısmından çekilen fotoğrafta her yerin şantiye alanı olduğu görüldü.

65 BİN ADET AĞAÇ KESİLDİ

Öte yandan Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, Muğla Valiliği’nin Akbelen Ormanı’na 130 bin ağaç dikileceği açıklamasına ilişkin “Sizin elinizde hazır karbon yutakları görevi gören 60-70-80-90 yaşındaki ağaçlar varken bunun yerine ‘Ben kestiğim miktar kadar dikeceğim’ demek kusura bakmayın aklımızla alay etmektir. Paris İklim Sözleşmesi’nde vermiş olduğumuz sözü de yerine getirmemektir. İki katı dediğine göre 65 bin adet ağacın kesildiği anlaşılmaktadır” dedi.

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