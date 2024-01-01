Akciğer kanseri tedavisi gören genç kaldırımda ölü bulundu

Çorum'un Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta meydana gelen olayda, Irak uyruklu olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi'nin sokak üzerinde kan kustuğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

AlAbodi'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü de tespit edildi. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.