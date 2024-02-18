Akciğerde kitle olması nedir

Akciğerde kitle, akciğer dokusunda normal olmayan bir dokudan oluşan bir oluşumdur. Bu oluşum, kanserli veya kansersiz olabilir. Kanserli oluşumlar, hızlı bir şekilde büyüyerek ve vücudun diğer bölgelerine sıçrayarak (metastaz) ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kansersiz oluşumlar ise genellikle belirti vermeyen ve tedavi gerektirmeyen kitlelerdir. Ancak, bazı durumlarda, kansersiz kitleler de akciğerin işlevini bozabilir ve tedavi edilmesi gerekebilir. Bu nedenle, akciğerde kitle tanısı konan hastaların doktorları tarafından uygun bir tedavi planı belirlenmelidir.

Akciğerde 5 cm kitle, akciğerlerde 5 santimetre boyutunda bir tümör veya anormal doku varlığı anlamına gelir. Bu kitle, akciğer kanserinin bir belirtisi olabileceği gibi, başka bir hastalığın da sonucu olabilir. Bu kitleyi kesin olarak tanımlamak için, radyolojik inceleme veya biyopsi gibi testler yapılması gerekir.

Akciğer kanseri, genellikle orta yaşlı veya yaşlı kişilerde görülen bir kanser türüdür. Ancak, her yaşta görülebilir. En erken yaşta görülen akciğer kanseri genellikle 40 veya 50 yaşın altındadır. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara içmektir. Sigara içenlerin veya pasif içicilerin akciğer kanseri olma riski, içmeyenlere göre çok daha yüksektir. Ayrıca, hava kirliliği, radon, asbest, bazı virüsler veya aile öyküsü gibi diğer faktörler de akciğer kanserine neden olabilir.

Akciğer kanseri, erken evrede belirti vermediği için, çoğu zaman ileri evrelerde fark edilir. Akciğer kanserinin belirtileri, kanser hücrelerinin büyümesi ve akciğer dokusuna zarar vermesiyle ilgilidir. Bu belirtiler şunlardır:

Sürekli veya kanlı öksürük

Nefes almada güçlük

Kilo kaybı ve iştahsızlık

Yorgunluk ve halsizlik

Göğüs veya sırt ağrısı

Ses kısıklığı veya değişikliği

Hışıltılı solunum

Akciğerlerde görülemeyen kitleler (röntgen veya tomografi ile tespit edilebilir)

Bu belirtiler akciğer kanserinin yanı sıra başka hastalıkların da işareti olabilir, bu yüzden kesin tanı için doktora görünmek gerekir.

Akciğer kanseri, röntgen veya tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir. Bu yöntemler, akciğerdeki anormal doku oluşumlarını gösterir. Ancak, her akciğer dokusu değişikliği kanser olmayabilir ve bu nedenle daha detaylı testlere ihtiyaç duyabilir. Bunlar arasında, biyopsi, kan testi, bronkoskopi, PET gibi testler bulunur. Bu testler, akciğer kanserinin tipini, evresini ve yayılımını belirlemeye yardımcı olur.

Akciğer kanseri, tek başına kan tahlili ile belli olmaz. Ancak, akciğer kanseri belirtileri olan bir kişide kan testi sonuçları, hastalığın tanısı için ipuçları verebilir. Örneğin, kan testinde lökosit sayısının yüksek olması, enfeksiyon veya kanser gibi durumların varlığını gösterebilir. Ayrıca, kan testinde bazı tümör belirteçleri (biyokimyasal maddeler) de ölçülebilir. Bu belirteçler, akciğer kanserinin tipini ve evresini belirlemeye yardımcı olabilir. Ancak, kan testi sonuçları tek başına yeterli değildir ve diğer tanı yöntemleri ile birlikte değerlendirilmelidir.