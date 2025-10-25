Sigara geçmişinin bile hastanede yatış, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm riskini önemli ölçüde yükselttiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve zatürre gibi yaygın solunum yolu hastalıklarında sigara kullanımının hastalığın seyrini kritik derecede olumsuz etkilediği, uluslararası bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Hastalığa yakalanan sigara içicilerinin, içmeyenlere kıyasla daha şiddetli semptomlar gösterdiği, yoğun bakıma alınma ve hatta hayatını kaybetme riskinin belirgin bir şekilde arttığı tespit edildi.

BİLİMSEL VERİLER RİSKİ DOĞRULADI

Konuyla ilgili geniş kapsamlı sistematik incelemeler ve meta-analizler, tütün kullanımının enfeksiyonlara karşı savunmasızlığı artırdığını ve kötü sonuçlarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Lancet Respiratory Medicine'da yayınlanan bir araştırmanın meta-analiz sonuçlarına göre, sigara içenlerin Kovid-19'u şiddetli geçirme riskinin içmeyenlere göre yaklaşık 1.8 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Aynı analizde, sigara geçmişi olan hastalarda ise bu riskin de anlamlı düzeyde yüksek seyrettiği vurgulandı.

European Respiratory Journal'da yer alan başka bir derleme, sigara içmenin akciğerlerdeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerinin sayısını yükselttiğini, bu durumun da SARS-CoV-2 virüsünün hücrelere girişini kolaylaştırdığını ve enfeksiyonun şiddetini artırdığını bilimsel olarak destekledi.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI İFADELER

Dünyaca ünlü uzmanlar, sigaranın akciğerler üzerindeki yıkıcı etkisinin, virüslerle karşılaşıldığında savunma mekanizmalarını tamamen devre dışı bıraktığını belirtti.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Kıdemli Danışmanı Dr. Robert R. Redfield, sigara içenlerin solunum yollarındaki doğal temizleme sistemlerinin (silier aktivite) zarar gördüğünü, bu yüzden virüs ve bakterilerin akciğerlerde daha kolay tutunduğunu ve derin enfeksiyonlara yol açtığını ifade etti.

Dr. Redfield, "Akciğer dokusunda oluşan kronik iltihaplanma, bağışıklık sisteminin virüse verdiği yanıtı bozarak, hastanın durumunun hızla kötüleşmesine neden oldu" dedi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Laura L. Merson ise sigaranın zatürre (pnömoni) riskini artırdığını ve tedavisini zorlaştırdığını özellikle vurguladı.

Prof. Dr. Merson, "Hem aktif hem de geçmişte sigara kullanmış olan hastalarda hastane içi ölüm oranları, sigara içmeyenlere göre daha yüksek olarak gözlemlendi. Bu durum, tütünün akciğer rezervini tüketmesinin ve doku hasarı oluşturmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı" yorumunda bulundu.

Uzmanlar, sigaranın bıraktığı hücresel hasarın, Kovid-19 veya zatürre gibi enfeksiyonlarla birleştiğinde, vücudu toparlanamayacağı kritik bir noktaya sürüklediğini ve bu nedenle tütün ürünlerinden derhal uzak durulması gerektiğini güçlü bir biçimde ifade etti.