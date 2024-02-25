Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Kaynak: İHA
Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı, vatandaşlar paniğe kapıldı
Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla dolup taştı. Kızkalesi sahilinde kıyıya vuran yüzlerce denizanası, vatandaşları panik etti.

Önemli turizm yerlerinden Mersin’de zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu boy göstermeye başladı. Son zamanlarda dalgalarla beraber sahil kenarlarında belirmeye başlanan denizanaları fazlalaştı.

Özellikle Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkatten kaçmadı. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıda görülürken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok geçirdi.

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Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarına aldırış etmeden yüzdü.

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