İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.31’de Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı.

Depremin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında gerçekleşti. AFAD'ın aktardığına göre; depremin Türkiye'ye en yakın bölgesi Mersin’in Anamur ilçesi oldu.

MERSİN'DE SALLANDI

Depremin 15.46 kilometre derinliğinde olurken, AFAD, deprem hakkında şunları söyledi:

"Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2025-11-12

Saat:12:31:22 TSİ

Enlem:34.61639 N

Boylam:32.44333 E

Derinlik:15.46 km"

Bu depremin ardından 3,5 ve 4,8 büyüklüğünde bir artçı gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR: DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ

Naci Görür, depreme dair, "Kıbrıs Rum Bölgesi'nde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemiş" yorumunda bulundu.