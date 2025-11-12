İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.31’de Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı.
Depremin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında gerçekleşti. AFAD'ın aktardığına göre; depremin Türkiye'ye en yakın bölgesi Mersin’in Anamur ilçesi oldu.
MERSİN'DE SALLANDI
Depremin 15.46 kilometre derinliğinde olurken, AFAD, deprem hakkında şunları söyledi:
"Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km"
Bu depremin ardından 3,5 ve 4,8 büyüklüğünde bir artçı gerçekleşti.
NACİ GÖRÜR: DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ
Naci Görür, depreme dair, "Kıbrıs Rum Bölgesi'nde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemiş" yorumunda bulundu.