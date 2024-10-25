Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (25 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (25 Ekim 2024)

Son dakika... Son dakika... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 13.31 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 13.31 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarındaki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/0UNt9V7C1P
25.10.2024, 13:31:33 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli

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