Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (25 Ekim 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 13.31 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

#DEPREM

GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/0UNt9V7C1P

25.10.2024, 13:31:33 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 25, 2024