Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem (25 Ekim 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 13.31 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Girit Adası açıklarındaki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/0UNt9V7C1P
25.10.2024, 13:31:33 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 25, 2024
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