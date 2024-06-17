Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp

İtalya’nın güneyindeki Kalabriya bölgesinin 100 mil açığında kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Edinilen bilgilere göre kaçak göçmenlere yardım eden yük gemisindekiler 12 kişiyi kurtararak İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgilere göre teknedeki en az 50 göçmen kaybolurken, ekipler, kayıp kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

TEKNEDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Orta Akdeniz’deki Lampedusa Adası açıklarındaki yaşanan olayda ise göçmenlerin yer aldığı teknenin alabora olması sonucu 10 kaçak göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 61 kişinin bulunduğu teknede, 51 kişi sivil toplum kuruluşuna ait gemidekiler tarafından kurtarılırken, 10’unun cansız bedenlerinin ulaşıldı.