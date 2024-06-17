Akdeniz'de iki tekne faciası: 11 ölü, 50'den fazla kayıp

İtalyan basını, İtalya açıklarındaki kazada en az 50 düzensiz göçmenin kayıp olduğunu bildirdi.

İlk facia: RESQSHIP'in kurtarma operasyonu

Almanya merkezli sivil toplum örgütü RESQSHIP, Akdeniz'de batmakta olan bir ahşap tekneden 51 kişiyi kurtardığını duyurdu. Kurtarılanlardan 2'sinin bilinci kapalıydı, teknede ise 10 kişinin cansız bedeni bulundu. Kurtarma operasyonunun nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair detay verilmedi.

İkinci facia: Calabria açıklarında

İtalya Sahil Güvenliği, İtalya'nın Calabria bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin battığını ve çok sayıda düzensiz göçmenin kayıp olduğunu açıkladı. İlk olarak bir Fransız teknesi tarafından tespit edilen yelkenlide hayatta kalan 12 kişi, Fransız teknesi tarafından bir kargo gemisine, oradan da bir İtalyan Sahil Güvenlik devriyesine nakledildi. Karaya ulaştırılan göçmenlerden biri hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 50 ila 64 arasında düzensiz göçmenin kaybolduğu bildirildi.

Göçmen trajedisi devam ediyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, 2014 yılından bu yana Orta Akdeniz'de 23 bin 500'den fazla düzensiz göçmen ya öldü ya da kayboldu. Bu trajik olaylar, göçmen krizinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.