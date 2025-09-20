Akdeniz'de ücretsiz üniversite hazırlık kursu

Kaynak: İHA
Akdeniz'de ücretsiz üniversite hazırlık kursu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla ücretsiz üniversite hazırlık kurslarını başlattı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla ücretsiz üniversite hazırlık kurslarını başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Gökdelen İş Merkezinin 29. katında hizmet veren Etüt Merkezinde açılan kurslara lise mezunu öğrenciler katılıyor. Mersin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen projede, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda uzman öğretmenler görev alıyor. 11 sınıfta toplam 260 öğrenci eğitim görürken, 19 öğretmen ve 23 personel hizmet veriyor. Etüt Merkezinde 4 sayısal ve 7 eşit ağırlık sınıfı oluşturuldu.

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ücretsiz hazırlık kursunun önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım, yarınlarımıza yapılacak en değerli yatırımdır. Kurslarımız sayesinde öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor. Bizler de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Son Haberler
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz