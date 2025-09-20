Akdeniz'de ücretsiz üniversite hazırlık kursu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla ücretsiz üniversite hazırlık kurslarını başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Gökdelen İş Merkezinin 29. katında hizmet veren Etüt Merkezinde açılan kurslara lise mezunu öğrenciler katılıyor. Mersin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen projede, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda uzman öğretmenler görev alıyor. 11 sınıfta toplam 260 öğrenci eğitim görürken, 19 öğretmen ve 23 personel hizmet veriyor. Etüt Merkezinde 4 sayısal ve 7 eşit ağırlık sınıfı oluşturuldu.

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ücretsiz hazırlık kursunun önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım, yarınlarımıza yapılacak en değerli yatırımdır. Kurslarımız sayesinde öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor. Bizler de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.