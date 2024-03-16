Akdeniz’den yapılan demir-çelik ihracatı yüzde 72 arttı

Türkiye'nin ihracatı şubat ayında yüzde 13,6 artış ile 21 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. Bu ayda Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı ise yüzde 1,6 oranında azalış ile 985 milyon dolar, çelik ihracatı ise rekor düzeyde büyüme kaydederek yüzde 31,2 artış ile 1,4 milyar dolara ulaştı. Demir-çelik sektörü şubat ayında toplamda yüzde 15 büyüme ile yaklaşık 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yılın ilk iki ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,1 oranında azalış ile 1,9 milyar dolar olurken, çelik sektöründen yapılan ihracat yüzde 15,8 oranında artış ile 2,5 milyar doları buldu. İki sektörün toplam ihracatı yüzde 5'lik büyüme ile 4,4 milyar doları aştı.

Şubat ayında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (ADMİB) demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 7,3 artışla 60 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise yüzde 129,5'luk rekor artışla 141 milyon dolar oldu. İki sektörün toplam ihracatı yüzde 72 artışla 201 milyon dolar oldu.

Ocak-Şubat döneminde Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden açıklanan ihracat rakamları incelendiğinde, demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 1,4 azalış ile 123 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 71 oranında artış ile 262 milyon dolar oldu. Demir-çelik sektörü toplamda ise bu dönemde yüzde 39'luk artışla 384,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

HEDEF PAZARLARDA REKOR ARTIŞLAR

Şubat ayında Türkiye'nin demir-çelik ihracatında ilk sıradaki ülke 180 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 152 milyon dolar ile İtalya ve 149 milyon dolar ile Romanya izledi. İlk 10 pazarın 8'inde artış kaydedilirken, en dikkat çekici artışlar yüzde 91 ile Romanya'ya, yüzde 66 ile Irak'a ve yüzde 51 ile İspanya'ya yapılan ihracatta görüldü.

ADMİB'in şubat ayı ihracatında ise Belçika 24 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 18 milyon dolarla Irak ve 16 milyon dolarla Mısır takip etti. İlk 10 pazarın tamamında artış görülürken, en fazla ihracat artışları yüzde 1150 ile Estonya'ya, yüzde 856 ile Belçika'ya, yüzde 324 ile ABD'ye yapılan ihracatta kaydedildi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA FAZLA KATKI SAĞLANACAK

Şubat ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren Tosyalı, ihracatta beklenen ivmenin yeni yılda başladığını belirtirken, yılın ikinci yarısının daha iyi geçeceğine dikkat çekti.

Demir-çelik sektöründe küresel belirsizlik ve enflasyonist ortam neticesinde uzun süren talep daralması yaşandığını hatırlatan Tosyalı, şunları söyledi: “Ertelenen taleplerin 2024'ün ikinci yarısından itibaren geleceğini planlıyorduk ancak Avrupa ve ABD'deki yatırımların erken devreye girmesiyle talep de beklediğimizden önce oluştu. Taleplerin yeniden Türkiye'ye dönmesi sektörümüz ve ülke ihracatımız açısından önemli. Nihayetinde demir-çelik sektörü ülkemizin toplam ihracatının yüzde 10'undan fazlasını üstleniyor. Özellikle çelik sektöründeki büyüme performansı ülke ihracatımızın da aylık ihracat rekoru kırmasına önemli katkı sağladı. Başarılı performansımızı yıl genelinde daha fazla geliştirmek niyetindeyiz. Demir-çelik sektörümüzün ülke ihracatına yılın ikinci yarısından sonra çok daha ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."