Akdeniz’i aşıp yurda giriş yaptı! Çarşamba ve Perşembe araba yıkamayın, cam silmeyin

Sahra Çölü’nden gelen bu tozlar, Türkiye’nin batı bölgelerinde çamur yağışlarına yol açabilir. Uzmanlar, bu durumun toprağa yararlı olabileceğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’a göre, çöl tozlarının miktarı artış gösteriyor. Isınan hava ile birlikte yağışların da beklendiğini ifade eden Yaşar, “Gelecek hafta yağışlar başladığında, özellikle kırmızı çamur formunda araçlar kirlenecek” diyor.

“BEREKETLİ BİR YILIN HABERCİSİ OLABİLİR”

Yaşar, çöl tozlarının dünyayı besleyen temel gübre olduğunu vurgulayarak, “Çöller olmadan dünya üzerinde yaşam sürdürülemez. Çöl tozları, içerisinde çeşitli besin elementleri barındıran tabakalı silikatlardır ve bu elementler yaşamı destekler. Kırmızı çamur, demir açısından zengindir ve ne kadar çok yağarsa, o kadar verimli bir yıl geçirebiliriz,” diye ekliyor.

ALERJİ HASTALARINA MASKE TAKMALI

Uzmanlar, çöl tozlarının hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyorlar. Prof. Dr. Yaşar, alerji ve solunum rahatsızlıkları olan bireylerin önlem almalarını öneriyor.

“20 Nisan’a kadar, yani hava sistemi düzelene kadar alerjisi olan kişilerin maske takmaları önem taşıyor. Astımı olanlar ve akciğer sorunları yaşayanların mutlaka partikül filtreli maske kullanmaları gerekiyor.”