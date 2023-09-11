Akhisar'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Akhisar'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Akhisar-Sındırgı yolu İsaca Mahallesi girişinde meydana geldi.

Akhisar'dan Sındırgı istikametine seyir halinde olan M.Y.E. yönetimindeki otomobil, Akhisar-Sındırgı yolu İsaca Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada E.A. (63) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan M.A., H.A, N.A, M.Y, F.E. ve Ş.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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