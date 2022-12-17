Akıl almaz olay. Hep kamyon sıkışmalarını duyardık ama bu kez üst geçide uçak sıkıştı

Hizmet dışı bırakılmış bir uçak, Kamyon ve römork yardımıyla götürülürken yol üzerindeki köprünün altında sıkıştı.

Hindistan’da hizmet dışı bırakılmış bir uçak Kerala şehrinden Haydarabad’a bir çekici yardımıyla götürülürken bir köprü altında sıkıştı. Airbus A320 yolcu uçağının köprü altına sıkışması trafiğin alt üst etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre uçağın çıkarılması için uğraştı.

Uçağın köprünün altında sıkıştığını duyan çok sayıda kişi ise olay yerinde toplandı. Video ve fotoğraf çekmeye çalışan insanlar trafiğin dahada sıkışmasına sebep oldu.

Uzun uğraşlar sonucu uçak sıkıştığı yerden çıkarıldı ve trafik normale döndü.

Öte yandan aynı geçitte ve aynı tip uçaklar sık sık sıkıştığı ortaya çıktı. Sıkışacağını bile bile uçakların oradan geçirilmeye çalışılması kafalarda soru işareti yarattı.