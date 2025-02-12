Akılalmaz dolandırıcılık 20 kişi gözaltında! 15 kişiden 90 milyon liralık vurgun

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da, Çevre Bakanlığı memuru olduklarını söyleyerek 90 milyon TL dolandırıcılık yapan 20 kişilik bir çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Antalya merkez ve ilçelerde hazine ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyerek sattıkları iddia edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında memur olarak tanıtan şüphelilerin üst düzey bürokrat ve siyasi tanıdıkları olduğunu söyleyerek 15 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

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15 müştekiye Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattıkları anlaşılan 24 şüphelinin 90 milyon TL para ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 24 şüpheliden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu ortaya çıkarken, geri kalan 20 şüpheli için Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 24 şüphelinin 90 milyon TL ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Halen cezaevinde bulunan 2 şüpheliyle birlikte toplam 17 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararlı uygulanırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılık yoluyla elde edilen çok sayıda gayrimenkul ve araca da el konuldu.

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