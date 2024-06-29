Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği. Jandarma suçüstü yaptı

Düzeneklerle ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aktarılan bilgilere göre, Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu E-Sınav Merkezinde elektronik haberleşme cihazı kullanmak yolu ile kopya çekileceği ile ilgili bilgiye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada 3 adet kamera, 3 adet kulaklık, 5 adet alıcı-verici ve 5 adet cep telefonu bulundu.

Sınav merkezinin 200 metre dışındaki sistem üzerinden kopya veren ve şahısların üzerine sistemi kuran Ş.Ü. isimli kişi de yakalandı.