Akıllara durgunluk veren olay. Piton cinsi yılanı satışa koydular

Kastamonu’da il merkezinde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak satmaya çalıştığı piton cinsi yılan, ekipleri harekete geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese baskın yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, “kraliyet pitonu” türü olduğu anlaşılan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türler içinde bulunan yılan koruma altına alındı.

Yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL idari para cezası kesildi. Piton cinsi yılana ise ekipler tarafından el konuldu.