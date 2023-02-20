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Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu

Teknoloji firması ZTE'nin akıllı gözlüğünün tanıtım tarihi açıklandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:44
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Akıllı gözlüğün tanıtım tarihi açıklandı

Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
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Çin merkezli bir teknoloji firması olan ZTE yeni akıllı gözlüğünü duyurdu.

Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar ile ön plana çıkan firma şimdi ise Nubia Neovision Glass isimli akıllı gözlüğünü tanıtacak. Gözlük TCL NxtWar Air'in tasarımını kullanacak.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, yayınlanan fotoğraflarda gözlüğün bir kablo bağlantısı bulunmuyor.

Bu sebepten dolayı gözlük kablosuz olarak çalışabilir. Gözlük hakkında şu an teknik ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak oyun, eğlence ve spor aktiviteleri konusunda entegrasyonu olacağı açıklandı.

Ayrıca gözlük çıplak gözle 3D deneyimi sunacak.

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