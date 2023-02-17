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Akıllı Lens ile ilgili en çok sorulan iki soru

Son 30 yıldır hayatımıza giren akıllı lenslerle ilgili merak edilen iki konu bulunuyor. Akıllı lens göz rengini değiştirir mi ve göz kuruluğu yapar mı?. İşte o iki çok sorulan sorunun yanıtı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:27
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Akıllı Lens ile ilgili her şey

Akıllı Lens ile ilgili en çok sorulan iki soru
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Sözün özü, akıllı lensler göz rengini değiştirebiliyor. Bunun yapılması için gözlük lensi, göz içine yerleştirilen renkli bir lens olarak değiştiriliyor. Göz rengi değiştirme ameliyatı sonrası, göz rengi doğal olarak değişebilir veya zaman içinde solabiliyor. Ancak, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrası ortaya çıkabilecek herhangi bir problem için doktorunuzla konuşmanız önemli.

GÖZ KURULUĞU YAPAR MI?

Akıllı lensler göz kuruluğu yapabiliyor. Göz kuruluğu, göz içindeki su miktarının azalmasından kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra, lens kullanımı sırasında göz içine madde enjeksiyonu, göz içinde lens kullanımı sırasında oluşan enfeksiyonlar gibi faktörler de göz kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle, lens kullanımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir problem için doktorunuzla görüşmeniz öneriliyor.

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