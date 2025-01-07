Akıllı saat dünyasında Garmin Instinct 3 devrimi

Garmin, Instinct 3 modelini dört farklı versiyonla sunuyor. Bu versiyonlar arasında 45 ve 50 mm'lik ekran seçenekleri bulunuyor. Önceki modelde ekran çapı 40 ile 45 mm arasındaydı. Solar ekranlı model, pil ömrü açısından öne çıkarken, AMOLED ekranlı model daha parlak renkler ve netlik sağlıyor. Solar şarj teknolojisi, güneş ışığı altında saatlerin pil ömrünü uzatıyor.

PİL ÖMRÜ

Garmin, solar şarjlı 50 mm'lik modelde "sınırsız" pil ömrü vaat ediyor. Ancak, bu yalnızca saatin güneş ışığı altında 3 saat şarj olması durumunda mümkün. GPS modu aktifken ise, önceki modeline göre 5 kat daha uzun süre dayanabiliyor. Bu özellik, güneşli havalarda standart bir akıllı saatten çok daha uzun kullanım süresi sunuyor. AMOLED ekranlı versiyon ise sadece 24 saat pil ömrü sağlıyor, bu da her gün şarj edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

OUTDOOR, SAĞLIK VE FİTNESS

Instinct 3, ekran boyutundan bağımsız olarak pek çok özellik sunuyor. Cihaz, metal renklendirilmiş bir çerçeveye ve entegre LED el fenerine sahip. Fener, farklı ışık seviyeleri, kırmızı ışık ve flaş modunu içeriyor. MIL-STD 810 standardına uygun olarak darbe ve ısıya dayanıklı olan saat, 100 metreye kadar suya dayanıklı. Ayrıca, barometrik yükseklik ölçeri, jiroskopu ve 3 eksenli pusulası, outdoor maceralar için vazgeçilmez özellikler sunuyor.

Instinct 3, Garmin Explore uygulamasıyla uyumlu çalışarak, detaylı haritalara erişim sağlar ve TrackBack özelliği ile kaybolan rotaları takip edebilirsiniz. Ayrıca, kazalarla ilgili uyarılar ve konum bilgileri de güvenlik amaçlı sunuluyor.

SAĞLIK TAKİBİ VE AKILLI ÖZELLİKLER

Garmin Instinct 3, sağlık takibi konusunda oldukça kapsamlı. 24/7 sağlık izleme, kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, uyku takibi ve Body Battery özelliği ile vücut enerjisi seviyeniz takip edilebiliyor. Garmin Pay ile ödeme yapabilir, Garmin Messenger ile diğer Garmin cihazlarıyla veya bağlı telefonlarla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, Garmin Share özelliği, kişisel oluşturduğunuz rotaları, antrenmanları ve konumları paylaşmayı kolaylaştırıyor.