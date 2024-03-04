Akıllı sorgu dönemi Google Chrome sizin yerinize düşünecek

Kaynak: Teknolojioku
Akıllı sorgu dönemi Google Chrome sizin yerinize düşünecek
Google Chrome'un son güncellemesi, kullanıcı deneyimini artıracak akıllı sorgu tahmin özellikleri sunmak üzerine kuruldu.

Google Chrome, kullanıcıların arama deneyimini daha akıcı ve sezgisel hale getirmek için yeni güncelleme hazırlığına başladı. Artık, arama kutusuna bir şeyler yazmaya başlamadan önce, geçmiş aramalarınıza bağlı olarak sorgu önerileri sunulacak.

Örneğin, daha önce perdeler gibi ev dekorasyonu ürünleri aramış biriyseniz bir sonraki aramanızda mobilya, sanat eserleri gibi diğer ev dekorasyonu ürünlerine yönelik görsel önerilerle karşılaşabilirsiniz. Bu aslında Google'ın 2020'den beri yana çalıştığı "İnsanların ayrıca aradıkları" özelliğinin daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir versiyonudur.

Google Chrome'un en yeni güncellemesi, internet bağlantınız zayıf olduğunda bile arama önerilerinin hızlı bir şekilde görünmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Bunun için, popüler arama önerilerinin kompakt, salt okunur bir modeli, bulunduğunuz bölgeye özel olarak cihazınıza indirilir ve yavaş ağ bağlantısı ya da Gizli modda gezinirken dahi çabucak devreye girer.

Gizli modda genellikle herhangi bir öneri sunulmazken, bu özellikle beraber kullanıcılar gizliliklerinden ödün vermeden arama önerilerinden faydayanabilecek.

Bu güncellemeler, arama ilhamı aradığınızda veya internet bağlantınız zayıfladığında Chrome'un size yardımcı olacağı anlamına gelir. Bu, kullanıcıların arama deneyimini daha kişisel ve etkili hale getirmek için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek ve onlara internet üzerinde daha verimli bir şekilde gezinme fırsatı sunmak amacıyla geliştirilen bu özellikler, Chrome'un kullanım kolaylığını ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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